Interparfums : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse abaisse de 4% son estimation de résultat net par action pour l'exercice 2020 à 1,10 E. Suite à cette révision, le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours de 7% à 40 E (contre 43 E) mais confirme son conseil à ' Surperformance ' sur la valeur.



' Notre révision du BPA reflète la mise en conformité de nos estimations de ventes pour l'exercice 2010 avec les dernières estimations de la société (qui comprend une indication qui est impacté par le coronavirus, les ventes du 1er trimestre seront en baisse de 10%) '.



' Notre estimation de chiffre d'affaires pour l'exercice 20 a été abaissée de 2% à 507 ME. Notre estimation de marge reste inchangée à 14,5%. Les principaux risques comprennent l'importance chaque année de 2 ou 3 lancements de nouveaux produits ' précise Crédit Suisse.



' Nous continuons également à attendre à ce qu'Interparfums acquière de nouvelles licences au cours des 12 prochains mois '.



