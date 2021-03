Interparfums : Baisse de 39% du résultat net en 2020

(CercleFinance.com) - Interparfums publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe en baisse de 39% à 31 millions d'euros et une marge opérationnelle en retrait de 2,3 points à 12,8%, pour un chiffre d'affaires en recul de 24% à 367,4 millions.



Compte tenu des performances financières de 2020, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 23 avril un dividende de 0,55 euro par action, ainsi qu'une nouvelle attribution gratuite d'actions en juin prochain.



'Dans un contexte d'augmentation significative des dépenses de marketing et publicité, nécessaire pour accompagner le retour de la croissance, nous anticipons une marge opérationnelle de l'ordre de 12% en 2021', indique Philippe Santi, directeur général délégué.



