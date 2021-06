Interparfums : Attribution gratuite d'actions

(CercleFinance.com) - Interparfums indique que son conseil d'administration a décidé de réaliser une émission de 5.198.840 actions nouvelles, qui seront attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour dix actions détenues.



Tout actionnaire ayant acheté des actions au plus tard le 15 juin bénéficiera de cette attribution. Le détachement du droit d'attribution interviendra le 16 juin à l'ouverture de la Bourse de Paris et se traduira par un ajustement corrélatif du cours.



Les nouvelles actions seront livrées aux bénéficiaires à compter du 18 juin. Elles seront immédiatement assimilables aux actions anciennes et porteront jouissance, à compter du 1er janvier 2021, des mêmes droits, notamment de vote et de dividende.



