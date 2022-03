Interparfums : Interparfums a plus que doublé ses bénéfices en 2021

(CercleFinance.com) - Interparfums publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe plus que doublé (+131%) à 71,1 millions d'euros et une marge opérationnelle en amélioration de 4,8 points à 17,6%, pour un chiffre d'affaires en hausse de près de 53% à 560,8 millions.



'Grâce à un bon contrôle des coûts de production et à l'augmentation de la contribution de la filiale américaine, la marge brute atteint un niveau historiquement élevé en 2021, supérieur à 65%', souligne le groupe, qui revendique aussi un contrôle rigoureux des coûts fixes.



Un dividende de 0,94 euro par action, soit 75% du résultat net de l'exercice sera proposé, ainsi qu'une nouvelle attribution gratuite d'actions en juin prochain. Par prudence, Interparfums attend la fin du premier trimestre 2022 pour revoir ses objectifs de ventes annuelles.



