Interparfums : Credit Suisse relève son objectif de cours sur Interparfums

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Interparfums mais relève son objectif de cours à 44 euros, contre 38,8 euros, précédemment.



'Après la publication, hier, des résultats complets de l'exercice 2020, nous laissons globalement inchangées nos estimations de BPA de l'exercice 2021-2022', indique le broker.



Credit Suisse estime qu'Interparfums pourra bénéficier de lancements liés aux marques Jimmy Choo, Kate Spade, Rochas et Montblanc et table sur une CA de 420 ME en 2021, avec une hausse des ventes annuelles de 4%.



