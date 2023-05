International airlines group : Oddo BHF relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en reconnaissant que le titre affiche une valorisation exigeante, Oddo BHF relève sa recommandation sur IAG (International Airlines Group) de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours porté à deux euros, contre 1,85 euro précédemment.



'La bonne performance au premier trimestre nous rassure quant à la capacité de la compagnie à maitriser ses coûts unitaires hors carburant dans un environnement inflationniste', explique l'analyste.



Le bureau d'études se dit en outre 'plus optimiste aujourd'hui dans le profil de génération de FCF qui permet de réduire progressivement le niveau d'endettement' qu'il juge encore élevé par rapport aux pairs.



