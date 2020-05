INTEL CORP : Une résilience à toute épreuve

(BFM Bourse) - INTEL CORP constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call W613Z émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 65 $ et d’échéance courte au 18/09/2020. L'effet de levier est proche de 7.5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une phase de purge, l'action s'est engagé dans un biseau de contestation à forte pente ascendante, au tournant du mois d'avril. En sortie de biseau, le camp vendeur n'a pas repris la main, et les oscillations se sont développées dans une figure chartiste assimilable à un diamant. Une sortie par le haut de ce diamant est désormais pleinement validée, et la course parait sans obstacle jusqu'aux sommets annuels.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique W613Z, sur INTEL CORP, à 0.360 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 68.250 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 61.060 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.36 € CALL Objectif : 68.250 € Stop : 61.060 € Mnemo : W613Z Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 65.00 € Echéance : 18/09/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime