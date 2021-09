Innate pharma : Le titre Innate s'emballe en vue de la présentation de nouvelles données lors du congrès de l'ESMO

(BFM Bourse) - En légère hausse jeudi matin, le titre Innate Pharma s'envole de plus de 30% l'après-midi après que la biotech marseillaise a annoncé que son partenaire AstraZeneca présenterait de nouvelles données sur monalizumab (en combinaison avec Imfinzi) lors du congrès annuel de l’ESMO.

Spectaculaire hausse pour Innate Pharma, à mettre à l'actif non pas de la publication de résultats cliniques mais de l'annonce d'une double présentation à venir au congrès annuel de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).

Dans un communiqué publié jeudi en début d'après-midi, la biotech phocéenne indique en effet qu'AstraZeneca, entré au capital d'Innate en 2018 dans le cadre d'un renforcement de leur collaboration (le géant pharmaceutique a notamment acquis l’intégralité des droits de monalizumab, molécule phare d'Innate, en oncologie), présentera des données récentes de l’essai de phase 2 baptisé "COAST" et portant sur la "survie sans progression" (soit la durée après un traitement pendant laquelle la maladie ne s'aggrave pas) avec durvalumab -Imfinzi sous son nom commercial- en combinaison avec des molécules expérimentales, dont monalizumab, dans le cancer du poumon non à petites cellules, non opérable et de stade III.

Monalizumab est un inhibiteur de checkpoints immunitaires potentiellement "first-in-class" (soit le premier médicament produit sur le marché qui répond à une pathologie spécifique), ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK.

Pour rappel, le marché avait bien réagi aux résultats semestriels en demi-teinte d'Innate Pharma fin juin dernier, et notamment aux déclarations du président du directoire du groupe Mondher Mahjoubi qui avait affirmé "attendre avec impatience l’arrivée de données additionnelles" pour deux programmes cette année.

Innate présentera par ailleurs des données précliniques issues de sa plateforme propriétaire ANKET (pour "Antibody-based NK cell Engager Therapeutics") visant à créer une nouvelle classe entière de molécules induisant une immunité synthétique contre le cancer.

"Nous sommes ravis des progrès continus dans le développement monalizumab, en particulier dans un essai en combinaison avec durvalumab dans le cancer du poumon" se réjouit Mondher Mahjoubi, cité dans le communiqué. "Par ailleurs, les données précliniques d’ANKET présentées à l’ESMO, valident l’importance de la science des NK et leur rôle au sein de la nouvelle vague de l’immunothérapie" affirme-t-il, ajoutant que la plateforme en question "est le moteur scientifique permettant de faire progresser" le portefeuille clinique d'Innate.

En Bourse, cette double annonce se traduit par une envolée de 41,5% pour le titre Innate Pharma vers 16h10, à 4,44 euros, au plus haut depuis mi-décembre 2020. La biotech voit ainsi sa valorisation bondir à plus de 350 millions d'euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse