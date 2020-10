Ingenico group : L'offre publique rouvre ce jeudi

(CercleFinance.com) - L'AMF a annoncé que l'offre publique visant les actions et les océanes d'Ingenico, déposée par BNP Paribas, Morgan Stanley Europe, Natixis et Société Générale pour le compte de Worldline, est réouverte du 22 octobre au 4 novembre inclus.



Pour mémoire, à l'issue de l'offre publique visant les titres Ingenico, Worldline détient 56.474.416 actions, soit 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote de cette société, ainsi que 2.892.092 océanes représentant 99,57% des océanes en circulation.



