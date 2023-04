Implanet : La medtech Implanet autorisée à commercialiser ses cages cervicales aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - Après avoir effacé l'essentiel de sa valeur depuis son introduction en Bourse, Implanet reprend un peu de hauteur mardi à la faveur d'une homologation de la gamme de cages cervicales Squale par la FDA aux Etats-Unis.

Implanet commence cette nouvelle semaine boursière (amputée d'un jour) en caracolant en tête des plus fortes hausses du marché parisien. L'action de la société de technologies médicales flambe de 31% à 0,225 euro vers 11h10, après l'annonce de l'homologation aux Etats-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) de sa cage cervicale antérieure Squale. En dépit du rebond du jour, le titre Implanet affiche une lourde perte depuis son introduction en Bourse intervenue en novembre 2013, sur la base d'un prix de 7,20 euros par action.

Si le principal produit de l'entreprise girondine reste l'implant Jazz, Implanet a aussi élargi sa gamme destinée à la chirurgie de la colonne vertébrale avec le rachat en mai 2021 de la société OSD (Orthopaedic & Spine Development), elle aussi spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis.

Et près de deux ans après le rachat de son concurrent français pour 4,2 millions d'euros, les premières synergies entre les deux sociétés commencent à se matérialiser. L'homologation de la gamme de cages cervicales antérieures Squale par la FDA fait suite aux premières chirurgies aux États-Unis réalisées en 2022 avec la plaque cervicale Origin, un autre produit de la gamme OSD. Ces premières interventions avec la plaque Origin "marquaient alors le premier succès du rapprochement entre Implanet et la société OSD", rappelle la medtech française.

"Cette nouvelle homologation démontre une fois encore tout le potentiel des synergies que nous offrent la gamme de produits issus du portefeuille d'OSD et s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à dynamiser notre présence aux États-Unis", se félicite Ludovic Lastennet, Directeur général d'Implanet. "En 2023, le groupe compte capitaliser sur ce rapprochement pour redynamiser sa présence aux Etats-Unis", rappelle Invest Securities dans sa note du jour consacrée à la medtech française.

Une cage cervicale permet "de conserver l'espace entre les vertèbres et de mettre en place dedans la greffe osseuse pour que l'organisme du patient colle entre elles les vertèbres. Cette greffe osseuse est composée d'os naturel du patient ou d'os synthétique", précise sur son site l'Espace francilien du Rachis Paris, qui regroupe plusieurs docteurs français spécialistes de la chirurgie de la colonne vertébrale.

Une commercialisation de Squale avant l'été 2023

Cette homologation par l'autorité américaine de santé donne ainsi le feu vert à une commercialisation prochaine de cette gamme de cages cervicales antérieures. Le lancement de la commercialisation de la gamme Squale aux Etats-Unis est ainsi prévu avant l'été 2023. A date, plus de 15.000 cages de la gamme Squale ont été posées à travers le monde. "Les équipes commerciales d’Implanet America devraient ainsi être en mesure de lancer la commercialisation de cette gamme de cages cervicales antérieures avant l’été 2023", ajoute le dirigeant.

"Il s'agit d'une nouvelle étape structurante pour notre plan de développement aux États-Unis, visant notamment à conforter notre offre dans le domaine de la chirurgie rachidienne sur un marché estimé à 1,35 milliard de dollars", poursuit-il.

Implanet mise donc sur ce nouveau succès réglementaire pour renforcer sa présence outre-Atlantique. D'autant plus que la société a indiqué éprouver des difficultés à obtenir le précieux marquage CE, qui est désormais directement octroyé par l'Europe et non plus par l'administration française. "Le coût de soumission par dossier a été multiplié par quatre et revient désormais à 100.000 euros. Dès lors nous pensons désormais lancer nos nouveaux produits aux Etats-Unis où il est plus simple d'obtenir l'accord de la FDA américaine", a déclaré Ludovic Lastennet aux Echos.

Un partenariat avec Sanyoy Medical en Chine

La société se déploie donc à l'international et notamment en Chine, premier marché mondial en volume pour les chirurgies du rachis. Et c'est chose faite depuis juin 2022. Implanet s'est alors allié avec Sanyou Medical, un fabricant chinois de dispositifs médicaux destinés à la chirurgie du rachis. Dans le cadre de ce partenariat, la medtech va ainsi commercialiser sa gamme d'implants du rachis Jazz en Chine, par le biais d’un contrat de distribution avec Sanyou Medical.

L’enregistrement auprès des autorités sanitaires chinoises de la gamme propriétaire Jazz d’Implanet est toujours en cours. Les deux partenaires prévoient également de développer une nouvelle gamme européenne de fixation hybride incluant les toutes dernières avancées et innovations en matière de chirurgie du rachis.

Un soutien financier de Sanyou Medical a aussi complété ce partenariat stratégique et technologique. Le groupe chinois a pris une participation au capital d’Implanet, à hauteur de 5 millions d’euros, par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette levée de fonds vise à aider Implanet à "passer un nouveau cap et sereinement envisager un chiffre d'affaires permettant d'atteindre à moyen terme l'équilibre financier" indiquait la société en octobre dernier.

Malgré une adoption croissante de ses matériels par les chirurgiens, le groupe n'a pas enregistré d'exercice bénéficiaire depuis sa création. Si la medtech a vu son activité progresser de 31% à 8,03 millions d'euros en 2022, le résultat net sur le même exercice reste encore déficitaire à hauteur de 3,54 millions d'euros, contre une perte nette de 3,09 millions d'euros accusée en 2021. La société fera le point sur son activité du 1er trimestre 2023 le 25 avril 2023 après Bourse.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse