Implanet : A finalisé l'accord d'acquisition de OSD

(CercleFinance.com) - Implanet annonce aujourd'hui avoir finalisé l'accord d'acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis.



L'acquisition d'OSD permettra à Implanet de devenir un acteur de poids sur le marché de la chirurgie du rachis en France et à l'international et de devenir le leader indépendant de l'implant à bande chirurgicale.



Ce projet d'acquisition s'appuie sur une valeur des titres de la société OSD de 4,27 ME pour l'intégralité du capital d'OSD.



L'acquisition de 100% des actions, soumise à des conditions suspensives usuelles, sera réalisée par voie de cession (à hauteur de 62,34%) et d'apports (à hauteur de 37,66%) par les actionnaires.







