Idi : Vers une cession des parts dans Winncare

(CercleFinance.com) - L'IDI annonce entrer en négociation exclusive avec Siparex ETI pour la cession de sa participation au sein de Winncare, société européenne des dispositifs médicaux anti-escarres, de la prévention du risque de chute et de la perte d'autonomie.



La société d'investissement accompagnait depuis 2014 Winncare dans sa conquête européenne. Cette opération permet à l'IDI 'd'obtenir un multiple supérieur à trois et de réinvestir en minoritaire confiant dans le potentiel de croissance du groupe'.



