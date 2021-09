Idi : Oddo relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur IDI de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 50,5 à 62 euros, soulignant la forte hausse de l'ANR et actant par ailleurs une décote cible abaissée de 25% à 20%.



Le bureau d'études note qu'IDI a publié ce matin un ANR à fin juin 2021 de 77,9 euros par action, en forte progression de 19,5% depuis le début de l'année, et que 'l'exercice 2021 confirme une rotation plus dynamique du portefeuille'.



'Le titre présente de bons atouts à jouer à court et moyen terme : bilan solide, résilience de l'ANR, dynamique d'investissements soutenue et fort potentiel de revalorisation, regain de visibilité...', juge l'analyste.



