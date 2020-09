Idi : Baisse de 5,7% de l'ANR au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'IDI, groupe coté spécialiste du capital-investissement, annonce un fléchissement contenu de son actif net réévalué qui décroit de 5,71% au cours du premier semestre 2020, à 59,70 euros par action au 30 juin 2020.



'Le segment de marché de l'IDI centré sur des PME/ETI, la qualité de son portefeuille, la pérennité et l'expérience de son équipe d'investissement expliquent la bonne résistance de nos résultats semestriels', commente son président Christian Langlois-Meurinne.



'Nous disposons de temps, de liquidités et d'expérience pour convaincre d'autres entrepreneurs français de dynamiser leur croissance pour les années à venir', poursuit-il, revendiquant une capacité d'investissement de 131 millions d'euros au 1er septembre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur IDI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok