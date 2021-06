I.ceram : Succès d'une opération, le titre grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action I.Ceram bondit de plus de 13% ce jeudi à la Bourse de Paris suite au succès d'une opération ayant consisté à poser deux implants chargés en antibiotiques afin d'éviter l'amputation d'un patient.



Victime d'un accident de moto l'an dernier, ce patient qui souffrait de multiples fractures ouvertes et infectées, accompagnées de pertes osseuses, a bénéficié de deux implants sur-mesure en céramique chargés d'antibiotiques conçus par I.Ceram.



Un an plus tard, le patient était en parfait rétablissement et pouvait remarcher sur ses deux jambes.



I.Ceram - qui évoque un cas clinique 'très complexe' -estime que le succès de l'opération lui ouvre les portes d'un nouveau marché.



Le groupe - qui veut devenir le leader mondial des implants relarguants dédiés au traitement des infections osseuses - rappelle que plus de 3000 personnes[1] sont victimes d'une amputation chaque année en France.



