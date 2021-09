Icade : Le bailleur de cliniques Icade Santé lance son processus d'entrée en Bourse

(BFM Bourse) - La société foncière Icade a donné vendredi le coup d'envoi de l'introduction en Bourse de sa filiale dédiée Icade Santé, leader français de l’investissement dans les murs de cliniques et maisons de retraites avec un patrimoine total de près de 6 milliards d'euros.

Icade Santé, filiale du groupe immobilier Icade, a fait part vendredi du lancement de son projet d'introduction sur Euronext Paris, tel qu'annoncé en juin dernier. L'opération permettra une augmentation de capital de 800 millions d'euros, une manne contribuant au financement d'un plan d'investissement de trois milliards d'euros au total d'ici 2025.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient d'approuver le document d'enregistrement, marquant la première étape d'un projet d'introduction en Bourse qui "vise à financer nos ambitions de croissance accrue à l'horizon 2025, lesquelles seront soutenues par l'accélération de notre expansion internationale et la poursuite de la diversification de notre portefeuille", a mis en avant Xavier Cheval, directeur général d'Icade Santé, cité dans un communiqué.

Société foncière présente dans le secteur tertiaire (leader dans la région du Grand Paris et de nombre de métropoles régionales), promoteur immobilier aussi bien sur les segments des logements, des bureaux et des équipements publics, Icade est également très présent sur le domaine de la santé, les murs de cliniques représentant le tiers de son patrimoine total à l'heure actuelle. Des actifs particulièrement solides -100% de taux d'occupation et 100% de taux de recouvrement !- avec des baux de long terme conclus auprès d'établissements présentant une forte visibilité financière.

600 millions d'euros d'investissements par an

Pour son exercice 2021, la foncière santé table sur une hausse de son bénéfice net récurrent (EPRA) d'environ 6% par rapport à l'exercice précédent, à 251 millions d'euros.

Elle fait part de "grandes ambitions" de croissance, avec un plan d'investissements de 3 milliards d'euros jusqu'en 2025, dont 489 millions d'euros pour des projets lancés ou à engager, des acquisitions qui font l'objet d'accords d'exclusivité pour environ 350 millions d'euros, ainsi que d'"autres opportunités à l'étude pour un montant compris entre 600 millions et 1 milliard d'euros".

D'ici à 2025, Icade Santé vise ainsi des investissements annuels moyens d'environ 600 millions d'euros, ainsi qu'une croissance annuelle moyenne de 6% de son bénéfice net récurrent. Il promet également un taux de redistribution "minimum" de 85% concernant les dividendes.

Icade conservera le contrôle

Au 30 juin, les 183 établissements d'Icade Santé représentaient une valeur brute d'actifs de 5,98 milliards d'euros et une surface locative totale d'environ 2,04 millions de m2, selon le communiqué.

Le groupe entend rester l'actionnaire de contrôle de la société d'Icade Santé, signifiant que seule une part minoritaire du capital sera ouverte aux nouveaux investisseurs.

La finalisation de l'introduction en Bourse reste subordonnée à l'approbation du prospectus de l'offre, ainsi qu'à des conditions de marché favorables, rappelle comme il se doit Icade.

