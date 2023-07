Icade : Après avoir lancé la cession de son activité santé, Icade va passer en revue son parc de bureaux

(BFM Bourse) - Engagée dans la cession de son activité santé, la foncière a débuté une revue de son parc de bureaux. Icade va définir les contours de son futur plan stratégique entre "fin 2023 et début 2024".

Icade, engagé dans la cession de son volumineux portefeuille d'hôpitaux et cliniques, a entamé une revue de ses actifs dans l'immobilier de bureaux afin de céder ou transformer ceux devenus obsolètes, a indiqué à l'AFP son directeur général, Nicolas Joly.

"On a fait un travail de fond sur la revue de nos actifs bureaux", a indiqué Nicolas Joly, nouveau directeur général de la filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui a publié lundi ses résultats semestriels.

"A peu près les trois-quarts de nos actifs bureaux sont adaptés pour répondre aux questions de centralité, de flexibilité et environnementales", dit-il, le reste étant divisé entre bureaux situés dans des territoires "en sur-offre" et bureaux obsolètes que le groupe songe à céder ou reconvertir. Icade compte sur son activité dans la promotion immobilière pour faciliter ces transformations.

Des annonces entre fin "entre fin 2023 et début 2024"

L'annonce du prochain plan stratégique du groupe interviendra "entre fin 2023 et début 2024, en fonction de l'évolution du contexte macroéconomique", a promis Nicolas Joly.

Icade est en train de vendre sa foncière de santé, qui possédait des établissements en France, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal, à la société de gestion immobilière Primonial REIM.

Elle en a déjà cédé près des deux tiers, ce qui lui a rapporté 1,4 milliard d'euros et lui permet de réduire drastiquement sa dette, passée de 6,6 milliards à 2,9 milliards d'euros. "Icade n'était plus en mesure de nourrir durablement la croissance de cette activité", a justifié Nicolas Joly.

Le produit de cette vente doit être partagé en deux temps avec les actionnaires, auxquels sera proposé un dividende exceptionnel de 2,54 euros en 2024 puis à nouveau en 2025. Le dividende courant sera lui fixé au "minimum légal", selon Nicolas Joly, et supérieur à celui versé en 2022 qui était de 4,33 euros.

Au premier semestre, son chiffre d'affaires retraité de la foncière santé s'est élevé à 697 millions d'euros, en hausse de 1% sur un an à périmètre constant, et en baisse de 20% en valeur absolue. Le cash-flow net courant, indicateur de rentabilité qu'il utilise pour établir ses objectifs, s'élève à 111 millions, en hausse de 0,4% à périmètre constant et en baisse de 46% en valeur absolue.

Pour 2023, le groupe se fixe un objectif d'un cash-flow net courant entre 2,96 et 3,05 euros par action.

