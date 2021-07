Ibm : Partenariat avec Arianee autour de la traçabilité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - IBM et Arianee, une plateforme NFT de premier plan pour les industries du luxe et de la mode, annoncent aujourd'hui leur collaboration afin de fournir des passeports numériques pour les biens de collection et de valeur.



Cette solution permettra de bénéficier des informations de provenance des produits, en s'appuyant sur la blockchain.



IBM rejoindra également l'associationArianee Project, une structure qui développer avec ses membres, un standard open source d'identification digitale des biens de valeur.



'Cette collaboration sera également l'occasion d'explorer l'interopérabilité entre la solution d'Arianee basée sur la technologie Ethereum et les plateformes fournies par IBM Services et fonctionnant sur la plateforme IBM Blockchain', précise le communiqué d'Arianee.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.