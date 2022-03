Hsbc holdings : Deux nominations dans l'asset management

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC annonce la nomination de Matteo Pardi, actuellement CEO de HSBC Asset Management pour la France, comme responsable des marchés internationaux pour l'asset management. Il rapportera directement à Nicolas Moreau, PDG de HSBC Asset Management.



Dans ses nouvelles fonctions, il se concentrera sur les plans de croissance des revenus et s'attachera à renforcer la connectivité transfrontalière entre les marchés internationaux occidentaux, les marchés du réseau mondial et les marchés internationaux orientaux.



Par ailleurs, Isabelle Bourcier rejoint le groupe en tant que CEO de HSBC Asset Management pour la France et membre du comité exécutif de HSBC Continental Europe, à compter du 21 mars. Elle a travaillé ces cinq dernières années chez BNP Paribas Asset Management.



