Holcim ltd : Une acquisition en Argentine

(CercleFinance.com) - Holcim fait part de l'acquisition de Quimexur, l'un des principaux producteurs de membranes liquides pour les applications de toiture et d'étanchéité en Argentine avec 120 employés, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Elle fait suite au déploiement par le groupe suisse de matériaux de construction de sa gamme de produits GacoFlex TechoProtec en Amérique latine, après l'acquisition de Firestone Building Products en 2021.



Avec cette opération, Holcim fait progresser sa stratégie visant à porter son activité solutions et produits à 30% du chiffre d'affaires net d'ici 2025, en pénétrant les segments les plus attractifs de la construction.



