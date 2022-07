Holcim ltd : Un catamaran pour nettoyer les côtes philippines

(CercleFinance.com) - Holcim et l'organisation One Earth One Ocean annoncent avoir lancé à Manille le Circular Explorer, premier catamaran à énergie solaire exploité par One Earth One Ocean pour participer au nettoyage des zones côtières des Philippines.



Le fournisseur suisse de matériaux de construction précise que ce navire est conçu pour récupérer jusqu'à quatre tonnes de déchets plastiques par jour afin de préserver durablement les écosystèmes marins vitaux.



En parallèle, il mène un programme d'éducation pour responsabiliser les étudiants et les communautés locales à la défense de l'environnement et s'associe à l'Institut marin de l'Université des Philippines pour faire progresser la recherche océanique.



