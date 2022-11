Holcim ltd : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Holcim 'avec une vue à moyen-long terme du dossier', tout en rehaussant son objectif de cours de 50 à 52,5 francs suisses pour refléter sa confiance dans le titre du fournisseur de matériaux de construction.



Mettant en avant l'accent mis par la direction sur des éléments moteurs clés, comme le repositionnement stratégique dans le contexte des thèmes de la décarbonation et de la durabilité, le broker relève ses estimations 2023 pour Holcim.



'En termes de valorisation, nous voyons un potentiel de hausse plus limité à court terme, à moins que les inquiétudes autour d'une possible récession en 2023 ne commencent à s'évaporer', ajoute Stifel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.