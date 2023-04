Holcim ltd : Stifel dégrade son conseil, passe à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur Stifel, revenant de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours toutefois amélioré de 52,5 à 57 francs suisses.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque américaine dit s'attendre à des résultats de premier trimestre 'vigoureux' de la part du fabricant de matériaux de construction.



Mais la firme dit aussi voir un potentiel d'appréciation limité sur le court terme du fait de la perspective d'une prochaine récession, un scénario qui devrait être selon elle davantage bénéfique à d'autres acteurs du secteur.



A moyen et long termes, Stifel dit croire en une revalorisation éventuelle du titre, mais prévient que son ampleur dépendra des performances affichées par le groupe en comparaison de ses pairs.



En conclusion, la banque estime qu'il est temps de marquer une pause sur le titre en attendant de se pencher de nouveau sur le dossier d'ici quelque temps.



