Holcim ltd : Réalise l'acquisition de INDAR au Mexique

(CercleFinance.com) - Holcim annonce l'acquisition de INDAR, l'un des principaux grossistes en quincaillerie du Mexique, dont les ventes nettes en 2022 s'élèvent à 71 millions USD.



Grâce à cette acquisition, Holcim ajoute plus de 10 600 produits de quincaillerie supplémentaires à sa gamme de solutions dans son réseau de vente au détail Disensa.



INDAR fournit des produits de quincaillerie de plus de 80 grandes marques, allant des produits de couverture aux outils et adhésifs, en passant par les fournitures électriques et de plomberie. L'acquisition comprend les neuf centres de distribution d'INDAR dans le pays, ainsi que son centre de traitement des commandes à Guadalajara.



Oliver Osswald, chef de l'Amérique latine a déclaré : 'La vaste gamme de produits de quincaillerie d'INDAR renforce l'ensemble de notre réseau Disensa, qui compte plus de 2 000 magasins en Amérique latine. Grâce à son puissant réseau logistique et à son souci d'offrir le meilleur service, la meilleure qualité et la meilleure expérience client, INDAR s'intégrera parfaitement à notre réseau Disensa en renforçant sa gamme de produits.'



