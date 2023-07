Holcim ltd : Objectifs maintenus pour l'exercice 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Holcim a maintenu jeudi ses perspectives pour l'ensemble de l'année après avoir fait légèrement mieux que prévu au deuxième trimestre, porté notamment par son développement en Amérique du Nord.



Le cimentier a dévoilé ce matin un bénéfice d'exploitation (Ebit) récurrent de 1,55 milliard de francs suisses, en baisse de 0,6% par rapport à l'année précédente en données publiées, mais en croissance organique de 13,9%.



Les analystes l'attendaient à 1,45 milliard.



Holcim dit bénéficier de son développement continu sur le marché nord-américain, qu'il qualifie d'attractif et qui génère désormais près de 40% de son activité.



Il dit aussi bénéficier d'une accélération de la croissance de ses ventes de produits les plus verts en Europe et en Amérique Latine.



Le chiffre d'affaires a reculé de 10,9% pour dépasser 7,3 milliards de francs, dépassant les estimations à 7,2 milliards de francs. En données organiques, la croissance ressort à 7%.



Dans son communiqué, le groupe déclare toujours s'attendre à une croissance organique de ses ventes d'au moins 6% cette année, pour un Ebit attendu en hausse de plus de 10%, là aussi sur une base comparable.



Le titre progressait de près de 3% après ces chiffres.



