Holcim ltd : Objectif de croissance relevé pour 2022

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses semestriels, Holcim annonce relever sa prévision de croissance du chiffre d'affaires à 'au moins 10%' en données comparables pour l'ensemble de 2022, et tabler sur une croissance positive de l'EBIT récurrent à données comparables.



Le fournisseur de matériaux de construction a réalisé sur les six premiers mois de l'année un BPA ajusté en croissance de près de 40% à 1,90 franc suisse, et un EBIT récurrent record, en augmentation de 9,6% à 2,17 milliards (+5,7% en données comparables).



A un record de près de 14,7 milliards de francs suisses, le chiffre d'affaires du groupe helvétique s'est accru de 16,9% (+12,7% en comparable), une augmentation qui est due à la croissance des ventes dans tous ses segments.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel