Holcim ltd : Nouvelle activité à bas CO2 lancée en Europe

(CercleFinance.com) - Holcim annonce le lancement, dans son usine de Saint-Pierre-la-Cour en France, de sa première activité de ciment argileux calciné en Europe pour fournir du ciment vert ECOPlanet avec 50% de CO2 en moins par rapport au ciment standard.



Cette ligne de production, une première mondiale, fonctionnant sur sa technologie exclusive proximA Tech, produira jusqu'à 500.000 tonnes de ciment bas carbone par an, grâce à des carburants alternatifs à base de biomasse et à la récupération de chaleur résiduelle.



Ce projet fait partie de la feuille de route européenne du groupe helvétique visant à décarboner la construction avec une large gamme de matériaux à faibles émissions, de l'argile calcinée aux déchets de construction et de démolition.



