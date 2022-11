Holcim ltd : Nouveau directeur financier en mai 2023

(CercleFinance.com) - Holcim annonce que son conseil d'administration a nommé Steffen Kindler au poste de directeur financier (CFO) et membre du comité exécutif, à compter du 1er mai 2023. Il succèdera alors à Géraldine Picaud, qui a décidé de quitter le groupe.



Steffen Kindler rejoindra le groupe de matériaux de construction en provenance de Nestlé, où il occupait des postes à responsabilité croissante au cours des 25 dernières années, le plus récemment en tant que CFO de Nestlé Allemagne.



Géraldine Picaud a rejoint Holcim en tant que directrice financière et membre du comité exécutif en 2018. Afin d'assurer une transition en douceur, elle supervisera l'achèvement des résultats annuels 2022 du groupe suisse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel