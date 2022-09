Holcim ltd : L'acquisition de Cantillana est finalisée

(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé jeudi avoir bouclé l'acquisition de Cantillana, un producteur de matériaux de construction belge dont le chiffre d'affaires devrait avoisiner les 80 millions d'euros cette année.



Basé à Deurle, en région flamande, Cantillana produit des mortiers de maçonnerie destinés à l'isolation et au parachèvement de façades à partir de neuf sites en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.



Le groupe emploie plus de 200 personnes.



Dans un communiqué, Holcim explique que ce rachat va lui permettre de renforcer son positionnement en Europe, notamment dans les métiers de la rénovation des bâtiments et de l'efficience énergétique.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

