Holcim ltd : Finalisation d'une acquisition en Pologne

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition d'Izolbet, acteur du marché des solutions de construction spécialisées en Pologne, qui a enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes et de son EBITDA au cours des trois dernières années.



'L'acquisition renforcera la présence d'Holcim sur le marché très attractif de la rénovation, de l'isolation thermique et de la finition, et complétera son récent investissement dans une nouvelle usine de production d'enrobés secs à Cracovie', explique-t-il.



Izolbet emploie environ 170 personnes et possède quatre usines de production. Ses produits sont vendus par le biais de canaux de distribution à travers le pays, la plupart de ses activités étant sur le marché à forte croissance de la réparation et de la remise à neuf.



