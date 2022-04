Holcim ltd : Devient membre de la Carbon Capture Coalition

(CercleFinance.com) - Holcim US devient membre de la Carbon Capture Coalition. Holcim est la première et la seule entreprise de ciment et de béton à rejoindre la Coalition.



La Carbon Capture Coalition représente plus de 90 entreprises, syndicats, organisations de conservation et de politique environnementale, afin d'élaborer une politique fédérale autour du déploiement à l'échelle commerciale des technologies de gestion du carbone.



' Nos efforts sont plus efficaces lorsque nous pouvons nous aligner et unir nos forces avec d'autres entreprises et organisations de toutes les industries qui partagent ce même engagement ' a déclaré Toufic Tabbara, chef de la région Amérique du Nord, Holcim.



