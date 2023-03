Holcim ltd : Des progrès dans l'action climatique en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son deuxième rapport sur le climat, Holcim annonce avoir réduit ses émissions de CO2 par chiffre d'affaires net de 21% en 2022 et s'engager à les réduire encore de plus de 10% en 2023.



Il a recyclé 6,8 millions de tonnes de déchets de construction et de démolition en nouvelles solutions de construction l'année dernière, et se dit en passe de dépasser son objectif de 10 millions de tonnes à horizon 2025.



Le groupe suisse de matériaux de construction a amélioré ses objectifs climatiques pour 2030, validés par l'initiative Science Based Targets, et indique viser 420 kg de CO2 par tonne de matériaux cimentaires d'ici 2030.



Faisant des progrès dans l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS), Holcim s'engage à investir un total de deux milliards de francs suisses d'ici 2030 dans des technologies matures pour capter plus de cinq millions de tonnes de CO2 par an.



