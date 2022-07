Holcim ltd : Acquisition de Teko Mining en Serbie

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir acquis Teko Mining Serbia, l'une des plus grandes sociétés indépendantes de granulats de Serbie avec un chiffre d'affaires estimé en 2022 à plus de 20 millions d'euros et 2,4 millions de tonnes de granulats vendus par an.



Teko Mining emploie plus de 150 personnes et possède quatre carrières. Ses agrégats de haute qualité sont stratégiquement situés pour la production d'asphalte, la construction ferroviaire et les applications à haute résistance.



Il s'agit de la quatrième acquisition complémentaire réalisée par le groupe suisse de matériaux de construction dans le sud-est de l'Europe cette année, faisant ainsi progresser sa 'Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte'.



