Holcim ltd : Acquisition de PSNA finalisée aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition de la division Polymers Sealants North America (PSNA) d'Illinois Tool Works, spécialisée dans les solutions de revêtement, d'adhésif et de scellant, représentant un chiffre d'affaires net estimé à 100 millions de dollars en 2022.



Avec plus de 150 employés et des usines de fabrication en Californie, en Arizona, au Texas, en Géorgie et au Massachusetts, PSNA accélérera la croissance de Solutions & Products, en particulier dans les domaines de l'imperméabilisation et des revêtements.



'L'approche axée sur l'innovation de PSNA est très complémentaire à l'activité existante d'enveloppe de bâtiment d'Holcim et devrait générer d'importantes synergies', ajoute le fournisseur suisse de matériaux de construction.



