Holcim ltd : Acquisition de Duro-Last finalisée

(CercleFinance.com) - Holcim indique avoir finalisé l'acquisition de Duro-Last, un leader américain des systèmes de toiture commerciale, avec un chiffre d'affaires net pro forma de 540 millions de dollars, une transaction annoncée par le groupe suisse il y a près de deux mois.



'Duro-Last a connu une croissance à deux chiffres sur le marché très rentable des toitures de plus de 40 milliards de dollars en Amérique du Nord, soutenue par des marques de premier plan, des technologies exclusives et des solutions sur mesure', souligne-t-il.



Ses systèmes compléteront et renforceront l'offre de toitures intégrée de Holcim, avec des synergies attendues de 60 millions de dollars par an. Holcim Roofing Systems dépassera ainsi les quatre milliards de dollars de ventes nettes plus tôt que prévu.



