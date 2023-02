Holcim ltd : Acquisition de Duro-Last en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir signé un accord pour acquérir Duro-Last, présenté comme un leader sur le marché très rentable des toitures en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires net pro forma de 540 millions de dollars.



Cette transaction est évaluée à 1,29 milliard de dollars, et un effet relutif sur le BPA est attendu dès la première année. Avec cette acquisition, Holcim Roofing Systems dépassera les quatre milliards de dollars de ventes nettes plus tôt que prévu.



L'opération est conforme à l'engagement de Holcim en faveur d'une discipline financière stricte et est soumise aux conditions habituelles ainsi qu'aux autorisations réglementaires aux États-Unis. Elle devrait être finalisée d'ici le deuxième trimestre.



