Holcim ltd : Acquisition de Besblock au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Holcim fait part de l'acquisition de Besblock, présenté comme l'un des principaux fournisseurs de matériaux préfabriqués pour l'industrie de la construction des Midlands au Royaume-Uni, avec deux usines de fabrication à Telford.



Sa plateforme technologique est dédiée à la production de blocs de construction durables, d'une capacité d'environ 2,5 millions de m² par an. Il dispose d'une nouvelle chaudière à biomasse de 1,6 mégawatt et d'un système d'énergie renouvelable.



'Ses produits comprennent le 'Star Performer', une solution sur site durable et polyvalente qui utilise des agrégats recyclés et 24% moins de matériaux qu'un bloc solide', souligne le groupe suisse de matériaux de construction.



