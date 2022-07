Holcim ltd : Accord pour l'acquisition de Cantillana

(CercleFinance.com) - Holcim annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de Cantillana, l'un des principaux fournisseurs de solutions de construction spécialisées basé en Belgique, dont le chiffre d'affaires net est estimé à 80 millions d'euros en 2022.



'Sa vaste expérience dans les systèmes de construction de façades et les systèmes composites d'isolation thermique extérieure renforcera encore la position d'Holcim dans les solutions de rénovation de bâtiments et d'efficacité énergétique', explique-t-il.



Avec plus de 200 employés et neuf sites de production en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, l'empreinte et le portefeuille de produits de Cantillana généreront des synergies supplémentaires dans l'ensemble de l'entreprise.



