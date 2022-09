Hoffmann green cement : Pénalisé par des chantiers décalés, Hoffmann a vendu moins de ciment bas carbone que prévu

(BFM Bourse) - Sur le semestre écoulé, le spécialiste français du ciment bas carbone a vendu moins de ciment que prévu, pénalisé par des décalages de chantiers de construction. Hoffmann Green Cement ne commercialisera que 10.000 tonnes de ciment cette année, contre un objectif de 20.000 à 30.000 tonnes jusque là.

Le spécialiste français du ciment bas carbone a constaté un ralentissement de sa dynamique commerciale au premier semestre. La forte inflation mais aussi la pénurie des matériaux de construction ont conduit à des décalages de chantiers de construction. Ainsi, la société a vendu 2.087 tonnes de ciment sur un an, soit une hausse de 11% des volumes. Cette progression ressort toutefois très en deçà des attentes du spécialiste du ciment bas carbone.

"Les acteurs de la construction subissent des hausses de prix des matières premières sans précédent qui les conduisent à décaler certains projets", explique Hoffmann qui estime entre 6 et 12 mois, la durée moyenne de décalage de ces chantiers. Sur le premier semestre 2022, les revenus de la société s’élèvent ainsi à 0,5 million d'euros et correspondent essentiellement à la vente de ciments à hauteur de 0,4 million d'euros et à la facturation de prestations d’ingénierie à hauteur de 0,1 million d'euros.

Un objectif de 10.000 tonnes de ciment en 2022

Un peu plus bas dans les comptes, Hoffmann a enregistré un Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) à fin juin 2022 de -3,5 millions d'euros contre -2,6 millions d'euros au 30 juin 2021. L'entreprise explique cette dégradation de cet indicateur principalement par l’augmentation des achats de matières premières dans le cadre de tests et développements R&D à hauteur de 0,7 million d'euros ainsi que par la reprise des salons et expositions pour un montant de 0,2 million d'euros.

A fin juin, le résultat opérationnel s'est inscrit en forte baisse de 1,1 million d'euros pour ressortir en perte à hauteur de 4,7 millions d'euros. Le groupe accuse une perte nette de 4,6 millions d'euros après prise en compte d'un produit d'impôt de 1,6 million d'euros.

Sur le semestre, le groupe rappelle avoir signé de nouveaux "partenariats structurants" avec des acteurs majeurs du secteur tels que Bouygues Immobilier, Duret Immobilier, P2i, Les Maçons Parisiens et Cemblend. Ces accords lui ont permis d'augmenter de 10.000 tonnes ses commandes de ciments.

En mai dernier, la société vendéenne a également annoncé l’implantation d'un troisième site de production sur le Grand Port Maritime de Dunkerque. Copie de son site vendéen H2 (en cours de construction et dont la réception est prévue fin 2022), cette nouvelle unité baptisée H3 aura une capacité de production de 250.000 tonnes par an. "Le démarrage de la construction de l’usine H3 devrait débuter au premier semestre 2023 pour une réception prévue à la fin de l’année 2024", précisait le groupe. Avec le site déjà opérationnel (H1) à Bournezeau en Vendée et la livraison du site H2 à côté de ce dernier (prévue fin 2022) puis la construction du site H3 à Dunkerque, le groupe doit pouvoir produire 550.000 tonnes en France au total par an à l'horizon 2026.

Sur le front des perspectives, Hoffman indique qu'il prévoyait de ne commercialiser que 10.000 tonnes de ciment cette année, contre un objectif 20.000 à 30.000 tonnes jusqu'ici. Le groupe est contraint de renoncer à ses objectifs de ventes en raison d'un manque de visibilité sur le secteur de la construction du fait des décalages de chantiers.

Un chiffre d'affaires attendu à 120 millions d'euros en 2026

La société a toutefois maintenu à cette occasion son objectif d’atteindre 3% de parts de marché pour ce qui concerne le marché du ciment en France, pour un chiffre d’affaires de 120 millions à horizon 2026 - contre 2,38 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2020.

A l’international, la société souhaite se développer au travers d’accords de licences conclus avec des partenaires. Hoffmann Green Cement ambitionne d’avoir 4 unités opérationnelles (hors de France donc) à horizon 2026 pour une génération de chiffre d’affaires d’environ 10 millions d'euros. La Société considère pouvoir atteindre une marge d'Ebitda d'environ 40% d'ici 4 ans.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse