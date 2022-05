Hoffmann green cement : Le spécialiste français du ciment bas carbone Hoffmann lance le chantier d'un troisième site de production

(BFM Bourse) - La société vendéenne à l'origine d'un procédé de fabrication du ciment à froid vient d'annoncer l’implantation de son troisième site de production sur le Grand Port Maritime de Dunkerque. Copie de son site vendéen H2, cette nouvelle unité de production baptisée H3 aura une capacité de production de 250 000 tonnes par an.

Hoffmann Green annonce avoir franchi une "étape clé de son développement" avec la signature d’une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) de 40 ans sur le Grand Port Maritime de Dunkerque en vue de construire son troisième site de production. Dénommée H3, cette nouvelle usine sera implantée sur un terrain de 5 hectares. "A date, cet accord prend la forme d’un protocole de réservation, Hoffmann Green prendra ainsi possession du terrain lorsque l’occupant actuel aura finalisé ses opérations de sortie de site", explique la société vendéenne dans son communiqué.

H3 sera la copie du site vendéen H2 et aura donc une capacité de production de 250.000 tonnes par an. Cette nouvelle unité de production pourra cibler le marché français des Hauts-de-France et de l’Ile-de-France, mais également le marché du Benelux. Le démarrage de la construction de l’usine H3 devrait débuter au premier semestre 2023 pour une réception prévue à la fin de l’année 2024.

L'usine sera construite intégralement à partir de ciments décarbonés sans clinker. Ce dernier est un constituant du ciment qui résulte de la cuisson d'un mélange composé d'environ 80% de calcaire (qui apporte le calcium) et de 20% d'aluminosilicates (notamment des argiles qui apportent le silicium, l'aluminium et le fer) dont la cuisson ou "clinkérisation" se fait à 1.450 degrés Celsius. Or, le ciment bas carbone du groupe Hoffmann produit six fois moins d'émissions de CO2 que le ciment traditionnel.

Un contrat majeur avec Bouygues Immobilier

L'annonce intervient une semaine quelques jours après la signature d’un partenariat avec Bouygues Immobilier. Dans le cadre de la collaboration entre les deux entités, les équipes d’Hoffmann Green et de Bouygues Immobilier ont réalisé des essais techniques spécifiques sur les ciments Hoffman Green au cours des 12 derniers mois. A l’issue de ces tests qui se sont révélés plus que concluants, les deux entreprises ont décidé d’accélérer leur collaboration avec la signature d’un contrat de partenariat avec engagements de volume qui inclut l’ensemble de la gamme des ciments d'Hoffmann.

En 2021, le groupe a commercialisé 10.124 tonnes de ciment, contre un objectif de 20.000 tonnes annoncé en 2020. Le groupe espère réaliser cet objectif de 20.000 tonnes dès cette année avant de vendre 550.000 tonnes de ciment par an au travers de trois sites de production à horizon 2026.

En Bourse, le titre Hoffmann Green Cement progresse de 1% à 16,60 euros vers 15h45 ce lundi mais accuse encore un retard de 34% depuis le 1er janvier

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse