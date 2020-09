Hoffmann green cement : Le numéro 1 français du logement social va tester le ciment bas carbone Hoffmann

(BFM Bourse) - À une semaine de son point d'activité semestriel, le cours de la société vendéenne à l'origine d'un procédé de fabrication du ciment à froid accélère en hausse à la suite d'un accord avec le leader français du logement social pour expérimenter ce ciment bas carbone.

Relativement préservé depuis son arrivée en Bourse -au pire de la baisse des marchés de mars dernier l'action n'a subi qu'une baisse de 15% par rapport au prix d'introduction de 18 euros en octobre 2019- Hoffmann Green Cement ré-accélère lundi de 9,76% à 22,50 euros vers 11h30 après un contrat d'expérimentation de son ciment bas carbone (cinq fois moins d'émissions de CO2 que le ciment habituel) sur un chantier de 85 logements à Saint-Leu-La-Forêt.

L'expérience n'est pas anodine puisqu'elle consiste en un test grandeur nature des possibilités du ciment Hoffmann par le numéro 1 français du logement social Immobilière 3F (6.200 logements livrés rien qu'en 2019), filiale du mastodonte Action Logement qui gère un parc de plus de 250 000 logements sociaux, dans le cadre d'un important chantier. Le ciment bas carbone d’Hoffmann y sera utilisé pour les voiles de béton, les dalles de planchers, les poteaux, les poutres et les escaliers pour plus de 1.600 mètres cubes au total.

Le contrat associe au groupe de HLM Hoffmann et son partenaire historique GCC, constructeur qui s'est hissé ces dernières années dans le top 10 du secteur français du BTP.

Des objectifs révisés à la baisse

"La signature de ce contrat renforce une nouvelle fois la valeur de notre solution de ciment décarboné. Nous sommes ravis de prolonger davantage nos relations avec GCC qui étape après étape fait de nos ciments une véritable alternative aux ciments traditionnels. La confiance accordée par le Groupe 3F, leader français du logement social nous permet de franchir une nouvelle étape dans le déploiement de nos solutions et matérialise une reconnaissance sans précèdent de notre histoire industrielle. Nous nous réjouissons d’avance de suivre dès le mois prochain le début des travaux à Saint-Leu-la-Forêt", ont déclaré Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.

L'annonce intervient une semaine avant la publication du chiffre d'affaires et des résultats du premier semestre d'Hoffmann, programmés lundi avant Bourse. N'ayant encore réalisé en 2019 qu'un chiffre d'affaires anecdotique, de même pas 1 million d'euros, la société avait dû renoncer à ses objectifs 2020 tels que communiqués à l'IPO en raison d'un manque de visibilité sur le secteur de la construction du fait des incertitudes sanitaires et économiques générées par la pandémie. Le groupe comptait au départ sur un carnet de commandes pour 16.500 tonnes, contre un millier de tonnes en 2019.

