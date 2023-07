Hermes intl : Soutenue par le rebond de la Chine, la croissance d'Hermès accélère au deuxième trimestre

(BFM Bourse) - La progression des ventes hors effets de changes s'est inscrite à 27,5% sur la période allant d'avril à fin juin. Et la marge opérationnelle courante a très nettement progressé au premier semestre.

Hermès tient son rang de locomotive du luxe, avec une dynamique qui a encore pris de l'ampleur. Le sellier a été porté par le continent asiatique (60% de ses ventes au premier semestre) et le rebond de la Chine sur la période.

D'avril à fin juin, les ventes d'Hermès se sont établies à 3,32 milliards d'euros en progression de 22,4% en données publiées et de 27,5% à taux de change constants. Hermès a donc accéléré la cadence par rapport au premier trimestre, où la croissance à taux constant ne s'était élevée "qu'à" 23%.

Là où les autres groupes de luxe pâtissent du ralentissement du marché américain (LVMH a vu son activité se replier au deuxième trimestre aux Etats-Unis), Hermès a l'avantage d'être moins exposé à cette région. Cela dit, sa croissance dans la zone géographique "Amériques" a tout de même progressé de 20,5% à taux de changes constants au deuxième trimestre.

Base de comparaison favorable en Chine

Hermès bénéficie aussi de son statut de marque intemporelle, alors que le ralentissement observé aux Etats-Unis s'explique en partie par la faiblesse d'une clientèle dite "aspirationnelle", et donc moins aisée financièrement que les acheteurs réguliers de produits de luxe. C'est ce qu'avait expliqué le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony, mardi soir. Cette clientèle aspirationnelle ne constitue théoriquement pas le cœur de cible d'Hermès.

La croissance du groupe a surtout été portée par l'Asie avec une progression du Japon de 25,9% à taux de changes constants, et de 33,7% pour l'Asie-Pacifique.

"Le deuxième trimestre bénéficie d’une base de comparaison favorable par rapport à l’an dernier, en raison des mesures sanitaires en Chine en avril et en mai 2022", a rappelé l'entreprise. La société a rouvert en avril dans le pays le magasin Peninsula, première adresse de la maison de Pékin en 1997, après rénovation et agrandissement.

Au-delà de l'activité, le résultat opérationnel courant a progressé de 28% pour atteindre 2,95 milliards d'euros sur l'ensemble du premier semestre, tandis que la marge correspondante s'établit à 44% contre 42,1% au premier semestre 2022. Le bénéfice net a lui bondi de 30% pour atteindre 2,23 milliards d'euros.

"Les résultats du premier semestre 2023 reflètent la solidité des piliers du modèle artisanal de la maison : qualité des matières, savoir-faire d’exception et foisonnement créatif. Pour accompagner cette croissance, nous poursuivons nos investissements dans nos capacités de production, dans l’expansion de notre réseau, tout en accélérant les créations d’emplois et la formation dans tous les métiers du groupe", a jugé le gérant d'Hermès, Axel Dumas, cité dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, l'action Hermès prend 3,8% en début de séance, signant la plus forte progression du CAC 40.

Comme d'habitude, les perspectives données par le groupe sont littéraires et non chiffrées. "À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux. Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale", déclare ainsi la société.

