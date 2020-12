Haulotte group : Le rebond des achats de nacelles élévatrices par les loueurs devrait porter Haulotte en 2021

(BFM Bourse) - L'action du spécialiste français des nacelles élévatrices et des chariots télescopiques grimpe jeudi sur le marché parisien tandis que Portzamparc a relevé son conseil à l'achat, en vue d'un rebond de l'activité plus marqué qu'attendu l'an prochain.

Il est temps de revenir à l'achat sur Haulotte, cette entreprise familiale tricolore (fondée par l'entrepreneur béarnais Pierre Saubot, actuellement dirigée par son fils Alexandre) qui figure parmi les leaders mondiaux des matériels d’élévation de personnes et de charges. Tel est l'avis publié jeudi par le bureau d'études Portzamparc, entraînant vers 15h30 un bond de 4% du titre à 5,72 euros. Le titre se rapproche ainsi de son plus haut de l'année, enregistré début juin.

Si l'exercice 2020 était dès le départ attendu en repli, compte tenu du cycle d'équipement des loueurs (qui représentent 80% des ventes, peu d'utilisateurs s'équipant pour leur propre compte auprès du fabricant), la crise sanitaire a provoqué une très forte chute des ventes. Au cours des neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de l'ex-Pinguely-Haulotte (qui a abandonné le Pinguely depuis 2005) a décliné de 32% par rapport à la même période de 2019, à 325,1 millions d'euros.

Sur l'ensemble de 2020, Haulotte table sur un recul compris entre 25% et 30%, en espérant toutefois maintenir (hors gains et pertes de change) un résultat opérationnel courant positif sur l'année.

Un marché à l'aube d'un nouveau cycle

Or, selon Portzamparc, 2021 pourrait marquer un rebond, et potentiellement nettement plus vigoureux que ne l'attend le consensus. Le bureau d'études cite les prévisions de différents acteurs comme les chiffres de l'association des loueurs américains (American Rental Association). D'une part il y aura l'effet cyclique d'investissement des loueurs, avec une durée de vie de l'ordre de huit ans pour les matériels en question, sachant que la dernière grande impulsion était intervenue en 2012/2013. Et d'autre part il y a la demande à deux chiffres sur le marché chinois, où Haulotte disposera courant 2021 d'une deuxième usine.

Relevant significativement ses projections pour 2021 et 2022, le bureau d'études spécialiste des valeurs moyennes relève en conséquence son conseil de conserver à acheter, en portant son objectif de cours de 4 à 7 euros. Ce faisant, Portzamparc ajoute Haulotte à sa liste des plus fortes convictions pour le premier semestre 2021.

