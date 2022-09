Haulotte group : Oddo abaisse sa cible après les semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Haulotte avec un objectif de cours ramené de trois à 2,7 euros, après l'annonce par le fournisseur de nacelles élévatrices de pertes opérationnelles au titre du premier semestre 2022.



'Cette publication nous amène de nouveau à revoir en baisse nos prévisions de résultats (division par deux de ses perspectives de profits opérationnels en moyenne sur la période 2022-2024) et notre objectif de cours', indique l'analyste.



Le bureau d'études ajoute 'rester prudent sur la valeur', mettant en avant 'de nombreux challenges liés à l'inflation et aux pénuries de composants, endettement net élevé, taille non critique, concurrence de plus en plus forte...'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.