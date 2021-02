Haulotte group : Le chiffre d'affaires a reculé de 28% en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Haulotte annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 114,5 ME au dernier trimestre de l'année 2020, en recul de -12% par rapport à celui de l'année précédente, mais en hausse de +13% par rapport au trimestre précédent, principalement tirée par la région Asie-Pacifique.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 439,6 ME contre 610,8 ME en 2019, soit une baisse de -28% entre les deux périodes, dans un marché mondial fortement impacté par la crise sanitaire. L'activité Services recule de 17%, faisant un peu mieux que les ventes d'engins (-29%) et l'activité location (-42%).



Sur le marché européen, où la quasi-totalité des marchés a affiché une baisse significative, Haulotte enregistre un retrait de ses ventes cumulées de 29%.



L'entreprise estime toutefois que l'amélioration de l'activité commerciale constatée ces dernières semaines et le retour attendu à l'investissement des grands loueurs devraient lui permettre d'afficher une croissance de ses ventes d'environ +10% en 2021.



