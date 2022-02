Haulotte group : En repli, un analyste confirme son opinion

(CercleFinance.com) - Le titre abandonne près de -1% en fin de journée alors qu'Oddo BHF a réaffirmé ce matin son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 4,5 euros au lendemain de la publication d'un CA trimestriel en croissance de 24% à 141 millions d'euros, un niveau 'mitigé' par rapport aux attentes du bureau d'études.



'Après des surinvestissements et la crise sanitaire, le groupe se heurte à d'importantes contraintes opérationnelles freinant le rebond de ses résultats dans un contexte de demande très soutenue et de développement de la concurrence', pointe l'analyste.



Oddo considère en outre que l'endettement élevé au bilan du fournisseur de nacelles élévatrices 'constitue également un point négatif sur le dossier'. Il laisse ses prévisions de résultats inchangées après cette publication.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel