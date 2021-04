Haulotte group : Chiffre d'affaires trimestriel en repli de 18%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Haulotte a annoncé mercredi avoir enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 18% au premier trimestre, impacté par les tensions actuellement rencontrées dans la chaîne d'approvisionnement.



Les ventes du fabricant de nacelles élévatrices se sont établies à 106 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 132,9 millions à fin mars 2020, le dernier trimestre non impacté par la crise sanitaire.



Dans son communiqué, le groupe explique que le marché mondial de la nacelle a été pénalisé, comme bon nombre de secteurs industriels, par des difficultés d'approvisionnement sur certains composants et par des tensions au niveau de la chaîne logistique, inhérentes à la 'soudaineté' de la reprise.



En Europe, son chiffre d'affaires affiche ainsi une croissance de 10% par rapport au trimestre précédent.



Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Haulotte dit prévoir une croissance de ses ventes supérieure à 15% et la réalisation d'une marge opérationnelle courante entre 3% et 4% du chiffre d'affaires.



