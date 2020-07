Gtt : Le spécialiste du gaz naturel liquéfié GTT décolle en Bourse après une nouvelle commande

(BFM Bourse) - À la peine depuis début juin, le titre GTT remonte vivement à l'annonce d'un contrat pour équiper les deux plus grandes unités flottantes de gaz naturel liquéfié jamais construites.

Gaztransport & Technigaz (GTT) entame le mois de juillet sur une note dynamique. Revenu le 5 juin dernier à un sommet depuis le 11 mars, le titre avait ensuite reperdu 12%. Mais grâce à l'annonce d'une nouvelle commande, le cours repart nettement de l'avant ce mercredi, en tête du SBF 120 avec une hausse de 5,82% vers 10h15 à 71,85 euros.

La société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes de confinement à membrane dédiés au transport et au stockage du gaz naturel liquéfié (GNL) a fait état mardi soir d'une commande de deux unités flottantes de stockage de GNL de la part du groupe russe GTLK.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Ces unités sont d'énormes barges stationnaires capables de charger du GNL à partir des méthaniers et de le stocker, une solution de plus en plus préférée à l'installation de réservoirs terrestres. Il s'agira en l'occurrence des plus grandes unités de ce type jamais construites, avec une capacité unitaire de 361.600 mètres cubes. C'est une nouvelle fois le chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering qui prendra en charge la construction.

Un carnet de commandes bien rempli

Ces unités flottantes doivent être positionnées respectivement dans la région de Mourmansk et la baie du Kamtchatka, dans le cadre du projet Arctic LNG 2 de Novatek. Ils permettront le transbordement du gaz entre le terminal de liquéfaction de Gydan et les méthaniers conventionnels chargés d'alimenter ensuite les différents terminaux de destination.

À la fin du premier trimestre, le carnet de commandes de GTT comprenait 130 structures dédiées au GNL, soit 112 méthaniers, 6 éthaniers, 5 unités de stockage flottantes (ou FSRU), 1 usine de liquéfaction flottante, 3 réservoirs terrestres et 3 terminaux immergés (GBS), plus 19 navires à GNL carburant.

Depuis, la firme a fait part d'une commande de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (pour le compte d'un armateur japonais) pour l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification et une autre de China Huanqiu Contracting & Engineering pour la conception de deux réservoirs de stockage destinés au terminal GNL de BGG Tianjin Nangan. Mais comme le rythme de livraison des unités n'est pas forcément connu, il n'est pas possible d'estimer à l'unité près le niveau actuel du carnet de commandes, en dehors des points trimestriels que publie GTT. Le point d'activité à fin juin sera présenté le 29 juillet.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GTT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok