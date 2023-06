Groupe partouche : Vers le lancement de jeux en ligne en Belgique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Partouche a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec le suédois Betsson en vue du lancement de services de jeux en ligne en Belgique.



Le groupe, qui exploite des casinos en dur en France et en Suisse, explique qu'il dispose aussi d'une licence de casino terrestre en Belgique, à Middelkerke, pouvant être étendue à une licence de casino en ligne.



Partouche précise que cette offre devrait être lancée en 2023, sous réserve de l'obtention officielle de la licence nécessaire.



Betsson et Groupe Partouche se sont par ailleurs engagés à développer leur nouvelle collaboration et à explorer d'autres moyens d'élargir le partenariat.



