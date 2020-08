Groupe partouche : Projet de 'resort intégré' au Japon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Groupe Partouche annonce un partenariat avec Pixel Companyz Inc au sein d'un consortium visant à développer un 'resort intégré' au Japon, pays qui à ce jour ne compte pas de casinos, mais uniquement des salles de jeux de Pachinko.



Ce projet de resort intégré accueillera, en sus d'un casino, un centre de congrès, de conférence et d'exposition, des installations de loisirs, hôtels, restaurants, boutiques et toutes installations contribuant au développement du tourisme.



Pixel et TTL Resorts Ltd ont récemment signé un partenariat pour former ce consortium et participer au processus d'appel d'offre. Groupe Partouche aura vocation, au sein du consortium, à exploiter le casino à développer au sein du resort intégré.



